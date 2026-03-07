Les autorités danoises ont averti que certains votes envoyés depuis l’étranger pour les élections générales prévues le 24 mars pourraient ne pas arriver à temps pour être comptabilisés. Le gouvernement a expliqué vendredi que les perturbations majeures du transport aérien liées aux tensions au Moyen-Orient compliquaient fortement l’acheminement du courrier international.

La guerre en Iran a provoqué la fermeture de plusieurs plateformes aéroportuaires majeures dans la région, notamment à Dubaï, Doha et Abou Dabi. Ces fermetures ont entraîné d’importantes perturbations dans le trafic aérien mondial, bloquant à la fois des passagers et du fret.

Ces difficultés logistiques pourraient avoir des conséquences directes sur le processus électoral danois. Les bulletins envoyés par des électeurs résidant à l’étranger risquent de ne pas parvenir au Danemark dans les délais nécessaires pour être comptabilisés lors du scrutin.

Le gouvernement danois a indiqué suivre la situation de près, alors que les autorités électorales s’efforcent d’évaluer l’ampleur des retards potentiels. Le vote par correspondance constitue un moyen essentiel pour les citoyens danois vivant à l’étranger de participer aux élections nationales.

Les perturbations du transport aérien illustrent les répercussions internationales du conflit en cours au Moyen-Orient. Bien au-delà de la région, la crise affecte déjà le commerce, les déplacements et désormais certains processus démocratiques en Europe.

Le scrutin législatif du 24 mars doit déterminer la composition du parlement danois et pourrait être influencé, à la marge, par ces difficultés logistiques touchant les électeurs expatriés.