Au Népal, une campagne politique inattendue bouscule les équilibres traditionnels et pourrait propulser au pouvoir Balendra Shah, un ancien rappeur de 35 ans devenu figure montante de la politique nationale. À la tête du parti Rastriya Swatantra (RSP), Shah a mené une campagne qui a défié les partis établis et mobilisé une nouvelle génération d’électeurs.

L’élan de cette campagne est né dans un lieu modeste : les derniers étages d’un immeuble de six étages dans l’ouest de Katmandou. C’est depuis ce quartier que l’équipe du RSP a coordonné une stratégie politique innovante visant à concurrencer les formations traditionnelles qui dominent la vie politique népalaise depuis des décennies.

Balendra Shah s’est fait connaître pour son discours axé sur le renouvellement politique et la lutte contre la corruption. Sa campagne met fortement l’accent sur l’engagement des jeunes, un électorat souvent désillusionné par la politique traditionnelle, ainsi que sur l’utilisation des technologies numériques pour mobiliser les citoyens.

Le mouvement bénéficie également d’un soutien notable de la diaspora népalaise à travers le monde. Les contributions financières et l’appui logistique de ces communautés ont permis au RSP d’élargir sa portée et d’accroître sa visibilité durant la campagne électorale.

La percée de Balendra Shah reflète un désir de changement dans un pays où les partis historiques ont longtemps dominé la scène politique. Son ascension symbolise l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants cherchant à transformer les institutions et à moderniser la gouvernance.

Si son parti parvient à consolider ses résultats électoraux, Balendra Shah pourrait bientôt accéder à la tête du gouvernement, marquant un tournant potentiel dans l’histoire politique récente du Népal.