Détroit d’Ormuz : protéger le trafic maritime s’annonce bien plus difficile que dans la mer Rouge

Les puissances occidentales font face à un défi majeur pour sécuriser le détroit d’Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial.

L’expérience récente en mer Rouge, où des milliards de dollars ont été dépensés sans parvenir à sécuriser durablement les routes maritimes face aux attaques des rebelles houthis, pèse lourd dans les analyses.

Quatre navires y ont été coulés et plus d’un milliard de dollars d’armements ont été mobilisés, sans empêcher les compagnies maritimes de contourner durablement la zone.

Dans le détroit d’Ormuz, la situation apparaît encore plus complexe : l’Iran dispose de capacités militaires nettement supérieures, incluant drones, mines maritimes et missiles, ainsi qu’un accès direct à cette voie étroite.

Depuis le début du conflit avec les États-Unis et Israël, Téhéran a bloqué une grande partie du trafic, provoquant une flambée des prix de l’énergie et des inquiétudes sur l’approvisionnement mondial.

Les experts estiment que sans réouverture rapide de ce corridor stratégique, les pénuries pourraient s’aggraver, avec des répercussions sur les prix du carburant, de l’alimentation et de nombreux biens.

Au Conseil de sécurité de l’ONU, des discussions sont en cours pour adopter des mesures visant à protéger le détroit, certaines options incluant l’usage de la force.

Mais sécuriser cette zone s’annonce particulièrement difficile, comme l’a souligné un ancien responsable militaire américain : défendre des convois dans le détroit d’Ormuz est « bien plus complexe » que dans la mer Rouge.

Cette crise représente un enjeu majeur pour les équilibres économiques mondiaux, alors que les tensions militaires continuent de perturber l’un des axes les plus stratégiques du commerce international.