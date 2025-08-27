Des milliers de fêtards recouverts de tomates lors de la gigantesque bataille de Buñol

Près de 20 000 participants venus du monde entier se sont affrontés mercredi à coups de tomates dans les rues de Buñol, à l’occasion de la célèbre Tomatina. Pendant une heure, 120 tonnes de fruits trop mûrs ont volé dans une ambiance électrique, transformant la petite ville espagnole en un bain rouge géant. Vêtements, visages et cheveux ont été recouverts de pulpe tandis que la musique donnait à la fête des airs de rave à ciel ouvert.

Une édition sous le signe de la thérapie et de la politique

Cette 80e édition a été placée sous le slogan « Tomaterapia », en hommage à la résilience de Buñol frappée par de graves inondations en 2024. La tradition, née en 1945 d’une bagarre improvisée entre enfants, est devenue une attraction mondiale, interrompue seulement par la pandémie de Covid-19. Mais cette année, l’événement a aussi pris une tournure politique : un parti de gauche a soutenu l’initiative d’habitants brandissant des drapeaux palestiniens et une banderole contre la guerre menée par Israël à Gaza.

Pour rassurer les sceptiques, les organisateurs rappellent que les tomates utilisées sont impropres à la consommation et cultivées spécialement pour l’occasion. À la fin de la bataille, un coup de canon a marqué le cessez-le-feu. Les participants se sont alors précipités vers les douches collectives, pendant que les rues étaient nettoyées du tapis rouge visqueux laissé par la fête.