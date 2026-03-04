Environ une femme sur trois dans l’Union européenne a été victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, selon une enquête publiée par l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA) et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport souligne également que la grande majorité de ces violences ne sont jamais signalées aux autorités.

L’étude montre que seulement 11,3 % des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles de la part de personnes autres que leur partenaire ont porté plainte auprès de la police. La proportion est encore plus faible lorsque les violences sont commises par un partenaire intime : à peine 6,1 % des victimes signalent les faits aux autorités.

Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur du phénomène des violences de genre dans l’Union européenne, mais aussi les obstacles qui empêchent les victimes de signaler les agressions. La peur, la honte, la dépendance économique ou encore le manque de confiance dans les institutions figurent parmi les raisons les plus souvent évoquées.

Les organisations européennes estiment que ces données montrent la nécessité de renforcer les dispositifs de protection des victimes et d’améliorer les mécanismes de signalement et d’accompagnement. Elles appellent également les États membres à intensifier leurs politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette enquête intervient alors que plusieurs pays européens renforcent leurs législations sur les violences sexistes et sexuelles, tandis que les institutions européennes cherchent à harmoniser les normes de protection et à améliorer la collecte de données pour mieux mesurer l’ampleur du phénomène.