Danemark : la Première ministre Mette Frederiksen démissionne après sa défaite électorale

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a présenté la démission de son gouvernement au roi, à la suite de la défaite de sa coalition lors des élections législatives.

Cette décision ouvre une période d’incertitude politique, alors que les différents partis s’apprêtent à entamer des négociations pour former une nouvelle majorité.

Malgré ce revers, la dirigeante sociale-démocrate pourrait tenter de rester au pouvoir si elle parvient à constituer une coalition viable, mais d’autres chefs de parti pourraient également revendiquer la direction du prochain gouvernement.

Les discussions s’annoncent complexes et potentiellement longues, dans un paysage politique fragmenté où aucun bloc ne dispose d’une majorité claire.

Cette démission marque une étape clé après un scrutin difficile pour Frederiksen, dont le leadership avait déjà été fragilisé par les enjeux économiques et sociaux.

Elle illustre les recompositions politiques en cours au Danemark, dans un contexte marqué par les débats sur le coût de la vie, l’immigration et les relations internationales.

L’issue des négociations déterminera si Mette Frederiksen peut se maintenir au pouvoir ou si une nouvelle alternance politique s’impose dans le pays.