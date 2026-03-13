La police de Corée du Sud a perquisitionné le ministère sud-coréen des Transports dans le cadre de l’élargissement de l’enquête sur le crash d’un avion de Jeju Air survenu en 2024.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si des manquements réglementaires ont contribué à la catastrophe qui s’est produite à l’aéroport international de Muan.

Cette nouvelle étape de l’enquête intervient après une récente inspection de l’épave menée par le ministère et par le Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation et de chemin de fer. Les équipes ont découvert des restes humains et des effets personnels supplémentaires plus d’un an après l’accident.

Ces découvertes ont ravivé les interrogations sur la gestion initiale du site et sur les opérations de récupération menées après la catastrophe.

Le crash de l’appareil de Jeju Air, qui avait quitté la piste avant de s’écraser à Muan, avait suscité une forte émotion dans le pays et déclenché une enquête approfondie sur les procédures de sécurité et de supervision du secteur aérien sud-coréen.