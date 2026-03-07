Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la suite des frappes iraniennes visant l’Arabie saoudite, dans un contexte de tensions militaires croissantes au Moyen-Orient. L’information a été confirmée vendredi par Downing Street dans un communiqué.

Lors de cet échange, Keir Starmer a indiqué que le Royaume-Uni renforçait sa présence militaire dans la région. Des avions de chasse, des hélicoptères ainsi qu’un destroyer supplémentaires sont en cours de déploiement afin de soutenir les opérations de défense et de stabiliser la situation sécuritaire.

Le chef du gouvernement britannique a également assuré que Londres était prêt à soutenir la défense du royaume saoudien si la situation l’exigeait. Cette déclaration intervient alors que les tensions régionales se sont intensifiées après une série d’attaques iraniennes dans la région.

Les deux dirigeants ont également évoqué un renforcement de la coopération en matière de renseignement. Selon Downing Street, cette collaboration vise notamment à soutenir les opérations défensives et à améliorer la protection des populations civiles dans un contexte de risques accrus d’attaques.

Cet entretien intervient alors que plusieurs puissances internationales surveillent de près l’évolution du conflit au Moyen-Orient, qui s’est élargi ces derniers jours. Les frappes iraniennes contre l’Arabie saoudite marquent une nouvelle étape dans l’escalade des tensions régionales.

Face à cette situation, le Royaume-Uni affirme vouloir maintenir une posture de soutien à ses partenaires tout en participant aux efforts visant à assurer la sécurité dans la région.