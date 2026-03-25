Chypre ouvre des discussions avec Londres sur ses bases militaires après une attaque de drone

Le président chypriote Nikos Christodoulides a annoncé l’ouverture de discussions avec le Royaume-Uni concernant l’avenir des bases militaires britanniques sur l’île, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

Cette initiative fait suite à une attaque de drone survenue début mars contre la base aérienne de RAF Akrotiri, qui a ravivé les inquiétudes quant à l’implication indirecte de Chypre dans le conflit lié à l’Iran.

Les autorités chypriotes reprochent notamment à Londres un manque de transparence, estimant ne pas avoir été suffisamment informées de l’utilisation potentielle de ces installations à des fins militaires offensives.

Elles dénoncent également l’absence d’alerte rapide pour les habitants vivant à proximité de la base, exposés à un risque direct lors de l’attaque.

Depuis des années, la présence de ces bases souveraines britanniques suscite un malaise politique et juridique à Chypre, en raison de leur rôle stratégique dans les opérations militaires au Moyen-Orient.

Ces installations comptent parmi les points d’appui les plus importants du Royaume-Uni à l’étranger et sont régulièrement utilisées pour des missions dans la région.

Face à la montée des tensions, Nicosie souhaite désormais clarifier les conditions d’utilisation de ces bases et limiter les risques pour sa population.

Ces discussions pourraient marquer un tournant dans la gestion de la présence militaire britannique sur l’île, à l’heure où les équilibres géopolitiques régionaux évoluent rapidement.