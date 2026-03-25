Brésil : Lula et Flavio Bolsonaro au coude-à-coude dans un scénario de second tour

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro apparaissent quasiment à égalité dans une simulation de second tour de l’élection présidentielle, selon un sondage AtlasIntel/Bloomberg.

D’après cette enquête, Flavio Bolsonaro devancerait Lula d’un point de pourcentage seulement, un écart considéré comme une égalité technique compte tenu de la marge d’erreur.

Ce résultat souligne la forte polarisation de la vie politique brésilienne, où les deux camps restent solidement ancrés dans l’électorat.

Le sénateur, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, s’impose comme une figure majeure de l’opposition et un potentiel candidat sérieux face au chef de l’État sortant.

Ce sondage intervient dans un contexte politique tendu, marqué notamment par la condamnation de Jair Bolsonaro et les recompositions au sein de la droite brésilienne.

Il met en évidence l’incertitude qui entoure les prochaines échéances électorales, avec un rapport de force particulièrement serré entre les principales figures politiques.

Même si la campagne n’est pas encore pleinement lancée, ces premiers indicateurs suggèrent qu’un futur scrutin pourrait se jouer sur des marges très étroites.

Cette dynamique confirme enfin que le Brésil reste profondément divisé, avec un électorat partagé entre continuité et alternance.