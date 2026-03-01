La tension est montée samedi dans la ville bolivienne d’El Alto après le crash d’un avion militaire qui a laissé des billets de banque éparpillés sur la chaussée. Les autorités ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des habitants accusés de tenter de récupérer l’argent, avant de brûler les billets ramassés sur les lieux.

Un avion Hercules de l’armée de l’air bolivienne s’est écrasé vendredi soir sur une avenue très fréquentée d’El Alto, par mauvais temps. Le bilan fait état de 22 morts et 30 blessés, selon les autorités. Parmi les victimes figurent quatre enfants, et le copilote a été admis en soins intensifs.

Selon le vice-ministre de l’Intérieur, Hernan Paredes, environ 3 000 personnes se sont rendues sur place peu après le crash, affichant « une attitude extrêmement agressive » et brandissant des bâtons et des pierres pour tenter de ramasser les billets dispersés au sol. Les forces de sécurité ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et 49 personnes ont été arrêtées pour vandalisme.

Les autorités ont indiqué que l’appareil transportait environ 18 tonnes de billets destinés à remplacer des coupures plus anciennes. Elles ont précisé que ces billets n’avaient aucune valeur légale et que leur possession constituait un délit, ce qui a motivé leur destruction par le feu.

L’accident a failli provoquer une catastrophe encore plus grave, l’avion s’étant écrasé à proximité d’une zone résidentielle densément peuplée. L’enquête sur les circonstances exactes du crash est en cours, tandis que la colère et l’émotion restent vives dans cette ville pauvre des hauteurs de La Paz.