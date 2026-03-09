Une explosion a endommagé une synagogue dans la ville de Liège, en Belgique, tôt lundi matin. Les autorités belges ont rapidement qualifié l’incident d’attaque antisémite, bien qu’aucune victime n’ait été signalée.

L’explosion s’est produite avant l’aube devant le bâtiment religieux, causant des dégâts matériels importants. Les forces de police ont rapidement sécurisé la zone et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque et identifier les responsables.

Le ministre belge de l’Intérieur a condamné l’incident, le qualifiant d’« acte antisémite méprisable ». Les autorités ont également annoncé le renforcement des mesures de sécurité autour des synagogues et d’autres sites sensibles à travers le pays.

Selon les premiers éléments, aucune personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment de l’explosion, ce qui explique l’absence de blessés.

Cette attaque intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions liées au conflit au Moyen-Orient, qui ont entraîné une augmentation des actes antisémites et des inquiétudes pour la sécurité des communautés juives dans plusieurs pays.

Les autorités belges poursuivent leurs investigations pour déterminer l’origine de l’explosion et les motivations des auteurs.