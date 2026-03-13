Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé une série de mesures visant à revoir les accords liés aux ressources naturelles du pays, affirmant qu’un contrat gazier exploité par BP était « inéquitable ». Dans le même temps, le gouvernement a décidé de geler les comptes d’une filiale du groupe Indorama jusqu’au paiement d’environ 380 millions d’euros dus à l’État.

Ces décisions constituent les actions les plus concrètes du nouveau pouvoir sénégalais, arrivé au gouvernement en 2024 avec la promesse de réexaminer les contrats stratégiques et d’assainir les finances publiques du Sénégal.

Dans une allocution télévisée, Sonko a déclaré que plusieurs accords signés par les précédentes autorités étaient déséquilibrés au détriment du pays. « Les contrats signés sont des contrats inéquitables, que nous comptons examiner en détail », a-t-il affirmé.

L’enquête menée par le gouvernement concerne notamment le projet gazier offshore Greater Tortue Ahmeyim, développé au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie. Selon les autorités sénégalaises, le contrat lié à ce projet, exploité par BP, serait « unilatéral » et défavorable aux intérêts nationaux.

Dans le cadre de cette révision générale, le gouvernement a également annoncé l’annulation de 71 permis d’exploitation pétrolière et gazière. L’audit porte plus largement sur plusieurs secteurs clés, dont le pétrole, le gaz, la pêche et les infrastructures.

Ousmane Sonko a indiqué qu’un document détaillé présentant les résultats de l’examen des contrats serait prochainement rendu public. Le groupe BP n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les accusations formulées par le gouvernement sénégalais.