Le parti d’un ancien rappeur devenu homme politique a remporté une victoire écrasante aux élections générales au Népal, ouvrant la voie à l’accession de Balendra Shah au poste de Premier ministre dans un contexte de fortes attentes pour stabiliser la vie politique du pays.

Le scrutin du 5 mars était le premier organisé depuis les manifestations massives contre la corruption qui ont secoué le pays en septembre dernier. Ces protestations, largement menées par des jeunes de la génération Z, avaient fait 77 morts et provoqué la chute du gouvernement.

Selon la Commission électorale, le parti Rastriya Swatantra Party (RSP), fondé il y a seulement trois ans, a remporté 182 sièges sur les 275 que compte le Parlement. Il s’agit de la plus large majorité obtenue par un parti politique népalais depuis plus de soixante ans.

Cette victoire pourrait offrir une rare période de stabilité politique dans ce pays himalayen, marqué par une forte instabilité institutionnelle. Au cours des 35 dernières années, le Népal a connu 32 changements de gouvernement, ce qui a fragilisé la confiance des investisseurs et ralenti la croissance économique.

Des analystes estiment que cette large majorité pourrait permettre à Balendra Shah de gouverner sans coalition fragile, un facteur qui a souvent contribué aux crises politiques précédentes. « Si tout se passe bien, cela pourrait permettre la formation d’un gouvernement stable pour cinq ans », a déclaré l’expert constitutionnel Purna Man Shakya.

Le nouveau pouvoir est désormais attendu sur plusieurs fronts, notamment la lutte contre la corruption, la relance de l’économie et la création d’emplois, des revendications au cœur des mobilisations populaires qui ont conduit à la chute du précédent gouvernement.