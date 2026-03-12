La Chambre basse du Congrès du Mexico a rejeté mercredi une réforme électorale proposée par la présidente Claudia Sheinbaum, faute d’obtenir la majorité qualifiée nécessaire à son adoption.

Le projet de loi a recueilli 259 voix favorables contre 234 oppositions et une abstention, un résultat insuffisant pour atteindre la supermajorité requise.

Plusieurs législateurs ont critiqué la réforme, estimant qu’elle risquait de renforcer l’influence du parti au pouvoir et de concentrer davantage le pouvoir politique.

Le rejet du texte est également dû au refus inattendu de certains alliés habituels du gouvernement, notamment le Partido Verde Ecologista de México (PVEM) et le Partido del Trabajo (PT), de soutenir la proposition.

Malgré cet échec parlementaire, le gouvernement mexicain envisage déjà un « plan B » afin de faire avancer certaines mesures de réforme électorale par d’autres voies législatives.

Le débat autour de cette réforme s’inscrit dans un climat politique tendu au Mexique, marqué par des accusations récurrentes de centralisation du pouvoir et par les divisions entre le gouvernement et l’opposition au sein du Congrès.