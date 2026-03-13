Les autorités kényanes ont arrêté un homme soupçonné de trafic d’insectes après la découverte de plus de 2 200 fourmis vivantes dissimulées dans ses bagages à l’aéroport international de Aéroport international Jomo Kenyatta, à Nairobi.

Le suspect, un ressortissant chinois de 27 ans nommé Zhang Kequn, a été interpellé mardi alors qu’il tentait de quitter le Kenya. Selon des documents judiciaires consultés par Reuters, les agents de l’immigration ont découvert les insectes lors d’un contrôle de ses bagages avant l’embarquement.

Les autorités ont indiqué que le passeport de Zhang Kequn portait déjà une mention d’interdiction d’entrée sur le territoire kényan, après qu’il avait échappé à une arrestation dans le pays l’année précédente.

Cette affaire intervient dans un contexte de recrudescence des tentatives de contrebande d’insectes au Kenya. Les fourmis, en particulier certaines espèces rares, sont recherchées par des collectionneurs ou pour des marchés spécialisés à l’étranger.

Les autorités kényanes ont rappelé que la capture et l’exportation d’espèces sauvages sans autorisation constituent des infractions graves à la législation sur la protection de la biodiversité. L’enquête se poursuit afin de déterminer la destination finale des insectes et l’existence éventuelle d’un réseau de trafic.