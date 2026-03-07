Les autorités européennes ont annoncé avoir identifié 22 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une série d’attentats à la bombe commis en Europe en 2024, dans lesquels le service de renseignement militaire russe, le GRU, est suspecté d’avoir joué un rôle. L’information a été révélée vendredi par les services de police et les autorités judiciaires engagés dans l’enquête.

Ces attaques ont pris la forme de colis piégés qui ont explosé dans des entrepôts de sociétés de messagerie en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Pologne. Selon des responsables de la sécurité, ces explosions pourraient avoir constitué une phase de test pour un complot plus vaste visant à provoquer des explosions à bord de vols cargo à destination des États-Unis.

Cinq suspects ont déjà été inculpés dans cette affaire, qui a mobilisé une coopération internationale entre plusieurs services de police européens. L’enquête a été coordonnée notamment avec Eurojust, l’agence de l’Union européenne chargée de la coopération judiciaire en matière pénale.

Les enquêteurs estiment que les personnes impliquées pourraient avoir été recrutées parmi des individus jugés « vulnérables », susceptibles d’être manipulés ou utilisés pour mener des opérations de sabotage. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’étendue du réseau et les responsabilités exactes dans l’organisation des attaques.

La Russie a fermement rejeté les accusations, niant toute implication dans cette série d’attentats ou dans une campagne plus large de sabotage en Europe. Moscou a également démenti les allégations selon lesquelles elle chercherait à déstabiliser les alliés de l’Ukraine.

Les enquêteurs européens considèrent néanmoins que ces attaques pourraient s’inscrire dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre en Ukraine, où plusieurs pays occidentaux soutiennent Kiev face à l’offensive russe.