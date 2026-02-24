Anthony Albanese brièvement évacué de sa résidence officielle après une alerte de sécurité

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a été brièvement évacué de sa résidence officielle à Canberra mardi soir à la suite d’une menace pour sa sécurité, avant d’y retourner quelques heures plus tard après qu’aucun élément suspect n’a été découvert.

Selon ABC News, les services de sécurité ont agi par précaution après un signalement jugé préoccupant. La police a confirmé être intervenue pour un « incident de sécurité présumé », sans fournir davantage de détails sur la nature exacte de la menace.

Les autorités n’ont pas précisé si l’alerte concernait un colis suspect, une intrusion potentielle ou une menace en ligne. Aucune arrestation n’a été annoncée à ce stade.

L’évacuation temporaire s’est déroulée sans incident, et les forces de l’ordre ont indiqué que la situation avait été rapidement sécurisée. Le Premier ministre a pu regagner sa résidence après la levée de l’alerte.

Cet épisode intervient dans un contexte international marqué par une vigilance accrue autour de la sécurité des dirigeants politiques, bien que les autorités australiennes aient insisté sur le fait qu’aucune menace concrète n’avait été confirmée.