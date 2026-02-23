Air Canada et United suspendent leurs vols vers Puerto Vallarta après une opération militaire au Mexique

Air Canada et United Airlines ont annoncé dimanche la suspension de leurs vols vers Puerto Vallarta, au Mexique, à la suite d’informations faisant état d’une opération militaire menée contre le chef d’un cartel de la drogue dans la région. Les compagnies ont invoqué la situation sécuritaire en cours pour justifier ces décisions.

Dans un communiqué transmis par courriel à Reuters, United Airlines a indiqué que « les vols à destination de PVR sont annulés », en référence au code aéroportuaire de Puerto Vallarta. De son côté, Air Canada a précisé avoir temporairement suspendu ses opérations vers cette destination touristique prisée de la côte pacifique mexicaine.

Ces annonces interviennent après des informations sur une opération militaire visant le chef d’un puissant cartel dans l’État de Jalisco, dont Puerto Vallarta est l’une des principales villes. Des épisodes de violence, incluant des blocages routiers et des véhicules incendiés, ont été signalés dans la région.

Puerto Vallarta est une destination majeure pour les voyageurs nord-américains, en particulier en haute saison touristique. La suspension des liaisons aériennes pourrait affecter des milliers de passagers, alors que les compagnies évaluent l’évolution de la situation sécuritaire sur place.

Aucune indication n’a été donnée sur la durée de ces suspensions. Les compagnies ont conseillé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol et de contacter leur service clientèle pour des options de réacheminement ou de remboursement.