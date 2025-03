Molières 2025 : “Le Soulier de satin” domine les nominations avec six chances de victoire

La 36e édition des Molières se profile, et c’est Le Soulier de satin, monument théâtral de Paul Claudel revisité par Éric Ruf à la Comédie-Française, qui s’impose comme favori avec six nominations, selon les annonces faites le 26 mars lors d’une conférence de presse relayée par l’AFP.

La cérémonie aura lieu le 28 avril aux Folies Bergère, à Paris, retransmise en direct sur France 2 et présentée, pour la deuxième année consécutive, par l’humoriste Caroline Vigneaux. La version raccourcie à sept heures de la pièce mystique et baroque, rarement montée dans son intégralité, est en lice notamment pour les Molières du théâtre public et de la mise en scène, saluant le travail d’Éric Ruf, administrateur de la Comédie-Française, qui signe ici une fresque saluée comme « une fête du théâtre ».

Derrière cette production-fleuve, Du charbon dans les veines de Jean-Philippe Daguerre se distingue également avec cinq nominations. Cette pièce sur les mineurs du Nord dans les années 1950, jouée dans le privé, concourt notamment pour la meilleure mise en scène et le Molière du théâtre privé.

Parmi les comédiens en lumière cette année, Laure Calamy est nommée pour son rôle dans l’adaptation scénique de la BD Peau d’homme. Isabelle Huppert (Bérénice), Marina Hands (Le Soulier de satin) et Dominique Blanc (Contre) sont, quant à elles, en lice pour la meilleure comédienne dans le théâtre public. Chez les hommes, Philippe Torreton (Le Funambule), Denis Lavant (Fin de partie) ou encore Xavier Gallais (Dom Juan) se disputent le Molière du comédien public.

Enfin, du côté du théâtre musical, Les Misérables, Punk.e.s, Orgueil et préjugés… ou presque et La Vie en vrai forment une sélection éclectique, à l’image d’une édition qui s’annonce aussi variée que disputée.