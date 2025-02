Mohamed Amra interpellé : la fuite du narcotrafiquant évadé en mai 2024 prend fin en Roumanie

En cavale depuis son évasion spectaculaire en mai 2024, Mohamed Amra a été interpellé ce samedi 22 février en Roumanie. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a salué l’arrestation sur le réseau social X, remerciant les forces de l’ordre françaises et roumaines pour leur coopération.

Le 14 mai 2024, le fourgon pénitentiaire transportant Mohamed Amra entre le tribunal de Rouen et la maison d’arrêt d’Évreux avait été pris d’assaut par un commando lourdement armé au péage d’Incarville, dans l’Eure. L’attaque, d’une rare violence, avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires et blessé trois autres. Le détenu et ses complices avaient alors pris la fuite, déclenchant une vaste traque policière.

Dès les premières heures, le plan Épervier avait été activé et Interpol avait émis une notice rouge pour alerter les forces de l’ordre à l’international. Mohamed Amra, surnommé « La Mouche », était déjà connu pour des affaires de trafic de stupéfiants, de vols et était soupçonné de meurtre.

Son arrestation marque un tournant dans l’affaire, après plusieurs mois d’enquête et de coopération entre services français et roumains. Les autorités françaises vont désormais engager les démarches pour son extradition afin qu’il réponde de ses actes devant la justice. Cette interpellation clôture l’une des cavales les plus médiatisées de ces dernières années, alors que l’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les autres membres du commando ayant orchestré l’attaque meurtrière.