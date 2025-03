Mode – Tendances maquillage modernes des plus grands défilés de mode internationaux

3 techniques de maquillage pour vos looks

Il ne fait aucun doute que respecter ce qui convient à la couleur de votre peau, à la forme de votre visage et à votre style en général est essentiel pour bien choisir et réussir votre maquillage pour l’Aïd. Cependant, il est également indispensable de se tenir au courant des nouvelles tendances. Voici donc les détails suivants :

Maquillage doux avec une touche veloutée

Aujourd’hui, tout maquillage doux repose sur une touche veloutée qui uniformise la couleur de la peau, comme l’ont montré les mannequins de la maison « Chanel » lors du défilé automne-hiver 2025. Bien que les yeux aient été maquillés de manière audacieuse, la maison a collaboré avec ses experts maquilleurs pour mettre en valeur la beauté de la peau grâce à l’application d’un fond de teint au toucher velouté. En réalité, la peau mate en 2025 s’apparente à la tendance « peau nuageuse », c’est-à-dire une peau veloutée qui caractérise l’élégance de tout maquillage doux.

Maquillage léger avec rouge à lèvres gris

Les teintes grises ont été aperçues pour la première fois sur les lèvres lors des défilés du printemps-été 2025, et elles reviennent en force pour la saison automne-hiver 2025 avec la marque (Acne Studios). Cette tendance de rouge à lèvres, surnommée « lèvres de fumeuses », privilégie les nuances de gris foncé, généralement accompagnées de sous-tons violets ou pêche sur les lèvres.

Avec cette tendance pour l’Aïd, vous obtenez un maquillage léger avec une touche moderne, que vous pouvez assortir à un maquillage d

Maquillage des yeux fumé

Il existe toujours une nouvelle façon d’apporter une touche fumée aux yeux, selon Mme Pat McGrath. Elle a inauguré la Fashion Week parisienne pour les looks 2025 avec le défilé « Schiaparelli », en lançant la tendance des regards estompés avec des teintes grises foncées pour mettre en valeur la forme des yeux des mannequins.

Pour obtenir ce maquillage pour un look d’Aïd séduisant, optez pour des fards à paupières dans des couleurs tendance comme le gris, le brun ou le rose et obtenez un look d’Aïd réussi.