Mode – Le sac le plus tendance de la saison chez les stars… Voici son prix !

La star Katie Holmes a brillé dans une tenue casual au style raffiné, mettant en avant un mélange audacieux d’imprimés. Son chemisier classique à motifs géométriques s’harmonisait parfaitement avec le sac « échiquier », devenu l’accessoire incontournable des célébrités pour la saison printanière.

Connue pour son style simple et élégant au quotidien, l’actrice a opté pour un pantalon large en « greige » (mélange de gris clair et de beige), associé à une chemise rayée sur fond blanc crème avec des lignes grises. Un look où elle a su marier avec brio deux imprimés contrastés.

La star internationale a su coordonner sa tenue simple avec élégance, malgré le contraste des motifs, grâce à un sac tote carré oversize signé Serapian. Confectionné en cuir, ce modèle arbore un design mosaïque inspiré d’un échiquier, mêlant le blanc, le noir et une touche de vert. Son prix dépasse les 2 300 dollars, faisant de lui l’accessoire favori de nombreuses célébrités cette saison.

Katie a complété son look avec des mocassins plats blancs, apportant une touche de légèreté à son allure. Elle a également opté pour des colliers chokers délicats et superposés, ajoutant une note d’élégance et de raffinement à sa tenue quotidienne décontractée.

Côté beauté, la star internationale a laissé ses cheveux tomber naturellement, adoptant un look sans artifice. Elle n’a appliqué aucun maquillage, se contentant de porter de grandes lunettes de soleil qui dissimulaient entièrement son visage. Détendue, elle a arpenté les rues de Manhattan en toute simplicité.