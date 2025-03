Mode – Brillez avec la tendance du manteau transparent à la manière de Gifi Hadid

Le mannequin Gigi Hadid a brillamment illuminé le lancement du parfum Million Gold For Her de Rabanne à New York, en arborant la tendance du manteau transparent qu’elle a assortie de manière professionnelle, inspirée de la bouteille de parfum, caractérisée par sa couleur dorée.

Le mannequin international est apparue vêtue d’un manteau transparent en PVC jaune doré, de longueur moyenne, avec une large ceinture, un col haut en « plastique » et de gros boutons. Elle portait en dessous une robe douce jaune à bretelles larges sur les épaules, avec une coupe ajustée sur le haut et une élégante touche de paillettes au niveau de la poitrine, avant de se déployer en une jupe fluide avec de délicates plis au bas.

Elle a complété son look avec des bottes dorées brillantes au design doux et à la couleur éclatante, parfaitement assorties aux teintes de son ensemble, dans le cadre de la promotion du parfum.

« Sur le plan esthétique, Gigi a opté pour une coiffure relevée en forme de bun, et a appliqué un maquillage doux basé sur des teintes terreuses et bronzées qui subliment ses traits et sa beauté naturelle, avec un rouge à lèvres audacieux dans une teinte brique intense, pour parfaire son look et représenter la couleur du parfum. »