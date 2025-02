Mise en garde contre le régime « Jus 3 jours » : un risque potentiel pour la santé

Une étude récente met en lumière les dangers possibles du régime « Jus 3 jours », souvent utilisé pour éliminer les toxines du corps. Les chercheurs soulignent qu’il pourrait perturber l’équilibre des bactéries bénéfiques dans l’intestin et la bouche.

D’après les conclusions de l’étude, une consommation exclusive de jus de fruits et légumes sur une période de trois jours favorise la prolifération de bactéries associées aux inflammations et aux maladies, tandis que les bactéries bénéfiques voient leur nombre diminuer.

La chercheuse Melinda Ring, qui a participé à l’étude, rappelle que « bien que beaucoup considèrent ce type de cure comme une méthode de détoxification efficace, cette recherche apporte une perspective plus nuancée ».

Elle précise également que « l’absorption de grandes quantités de jus, avec un apport réduit en fibres, peut perturber l’équilibre du microbiome, ce qui pourrait entraîner des effets négatifs tels qu’une augmentation des inflammations et une détérioration de la santé intestinale ».

Les résultats de l’étude ont révélé des changements rapides et notables dans la flore intestinale et buccale, notamment une multiplication de certaines bactéries pouvant accroître les risques d’inflammation, de cancer colorectal, de maladies cardiovasculaires et de problèmes de gencives.