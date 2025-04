Mise à jour de la plateforme ChatGPT pour répondre en fonction des conversations enregistrées

La société américaine d’intelligence artificielle « OpenAI » a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de mémoire sur la plateforme de conversation ChatGPT, permettant à la plateforme de préparer les réponses aux nouvelles questions des utilisateurs en se basant sur l’historique des conversations passées entre eux.



La société a précisé que cette fonctionnalité, qui apparaît dans les paramètres de ChatGPT sous le nom « Retourner aux souvenirs enregistrés », vise à rendre les conversations avec la plateforme plus adaptées à l’utilisateur.



Elle a ajouté que la mise à jour ajoutera un contexte conversationnel aux fonctionnalités de génération de texte et de création d’images de ChatGPT.



La société prévoit de lancer la nouvelle fonctionnalité de mémoire pour les utilisateurs des versions payantes « ChatGPT Pro » et « ChatGPT Plus », à l’exception des utilisateurs au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, car ces régions nécessitent des examens externes supplémentaires pour être conformes aux législations et règles locales. Cependant, la société s’engage à rendre cette fonctionnalité disponible dans ces pays ultérieurement.



Parallèlement, un porte-parole d’OpenAI a indiqué que la société n’avait pas encore déterminé la date de mise à disposition de cette fonctionnalité pour les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT, ajoutant : « Nous nous concentrons actuellement sur la mise à disposition de la fonctionnalité pour les abonnés des versions payantes. »



La nouvelle fonctionnalité de mémoire vise à rendre ChatGPT plus fluide et personnel, en évitant la répétition des informations déjà fournies à l’utilisateur lors de conversations précédentes.



En février, Google a lancé une fonctionnalité similaire sur sa plateforme de conversation d’intelligence artificielle, Gemini.



Le site spécialisé TechCrunch a indiqué que cette fonctionnalité pourrait ne pas plaire à tous les utilisateurs de la plateforme, car elle permet à OpenAI de collecter et de conserver davantage d’informations sur l’utilisateur. C’est pourquoi la société offre la possibilité de se désinscrire de cette fonctionnalité via les paramètres de ChatGPT ; les utilisateurs peuvent choisir de désactiver la nouvelle fonctionnalité de mémoire, ainsi que de gérer des souvenirs spécifiques enregistrés.



OpenAI indique que l’utilisateur peut demander à ChatGPT ce qu’il se souvient des informations concernant l’utilisateur, ou passer en mode conversation temporaire où aucune donnée n’est stockée.