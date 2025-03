Mise à jour de ChatGPT : des limites d’utilisation révélées pour la recherche avancée et le nouveau modèle linguistique

Dans une nouvelle démarche visant à renforcer la transparence d’utilisation et à améliorer l’expérience des abonnés, la société OpenAI a lancé une mise à jour importante de l’interface utilisateur du service de chat intelligent. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de connaître les limites d’utilisation de certaines fonctionnalités avancées telles que la recherche approfondie (Deep Research) et le nouveau modèle linguistique GPT-4.5. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue de l’expérience pour les utilisateurs des versions payantes du service, en particulier les abonnés aux formules Plus et Pro.

Bien que le service de chat intelligent reste accessible gratuitement et sans obligation de créer un compte, l’abonnement aux formules payantes offre davantage d’avantages et des restrictions moindres, en plus d’un accès anticipé aux dernières fonctionnalités expérimentales proposées par la société. Deux formules sont actuellement disponibles : Plus, à 20 dollars par mois, et Pro, à 200 dollars par mois. Cette dernière donne accès à des privilèges supérieurs, notamment l’accès anticipé aux premiers agents d’intelligence artificielle développés par OpenAI, tels que Deep Research et ChatGPT Operator.

Alors que la fonction Deep Research était initialement réservée aux abonnés Pro, elle a par la suite été étendue aux abonnés Plus, mais avec des limitations plus strictes. De même, le modèle le plus récent, GPT-4.5, est entièrement accessible aux abonnés payants, avec des restrictions encore floues pour les utilisateurs Plus, tandis que les utilisateurs Pro bénéficient d’un accès illimité à tous les modèles d’OpenAI.

Il est à noter que la société a intégré un moyen simple d’afficher ces limites directement dans l’interface utilisateur. Lorsqu’un utilisateur demande un rapport de recherche approfondie ou initie une conversation avec le modèle GPT-4.5 via un abonnement Plus, des fenêtres contextuelles apparaissent au-dessus de l’éditeur de texte, indiquant le nombre de rapports restants pour le mois, ainsi que le nombre de conversations restantes avec GPT-4.5. Ces fenêtres incluent également une option de mise à niveau vers la formule Pro. Même si l’utilisateur n’est pas forcément intéressé par cette option, sa présence est utile pour suivre les limites d’utilisation.

Par ailleurs, une méthode simple permet de consulter le nombre de rapports Deep Research restants en passant la souris sur le bouton de la fonctionnalité. Une petite fenêtre s’affiche alors, indiquant le nombre de rapports restants et la date de réinitialisation mensuelle. Cette fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs Pro afin de suivre leur consommation.

Concernant le nombre de réponses restantes du modèle linguistique GPT-4.5, des alertes ont été intégrées à l’interface pour indiquer combien de réponses il reste, comme l’illustre la capture d’écran jointe au rapport original, qui montre qu’il ne restait plus que cinq réponses avant la réinitialisation de la limite hebdomadaire. Malgré l’importance de cet avertissement, la présentation de ces limites reste moins claire que pour la recherche approfondie. Il semble que le nombre de réponses indiqué corresponde à des conversations complètes avec le modèle, plutôt qu’à des réponses individuelles.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à l’interface pour la première fois ce mois-ci, offrant aux utilisateurs une meilleure visibilité sur leur utilisation de l’intelligence artificielle. L’auteur du rapport indique qu’il explorera plus en détail ces limites au cours du mois d’avril.