« Minecraft » domine le box-office américain avec un démarrage record

Le film A Minecraft Movie, adapté du jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, a pris la tête du box-office nord-américain, réalisant le meilleur lancement de l’année, selon la société spécialisée Exhibitor Relations.

Lors de son premier week-end d’exploitation aux États-Unis et au Canada, le film porté par Jack Black, Jason Momoa et Emma Myers a dépassé les attentes, engrangeant 157 millions de dollars de recettes, selon Exhibitor Relations.

Il s’agit d’un nouveau record pour un film sorti en 2025, et du plus grand succès de tous les temps pour une adaptation de jeu vidéo au box-office américain, dépassant les 146 millions de dollars générés par « Super Mario Bros.» en 2023.

Grâce à ses recettes internationales atteignant 144 millions de dollars, le total mondial du film A Minecraft Movie dépasse désormais les 300 millions de dollars, soit le double de son budget de production, d’après le magazine spécialisé Variety.

Dans ce contexte, l’analyste David A. Gross a déclaré : « Le box-office américain était en sommeil en 2025… » « Mais il s’est enfin réveillé. » Il a ajouté que le film s’adresse à toutes les générations. Et même si les critiques n’ont pas été favorables, ce type de film est destiné au grand public, pas aux critiques.

Le classement du box-office nord-américain :

2. « A Working Man » – Thriller avec Jason Statham, dans le rôle d’un ancien soldat qui sort de sa retraite pour retrouver la fille kidnappée de son patron.

Recettes : 7,3 millions de dollars

3. « The Chosen : Last Supper Part 2 » – Reconstitution du dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples.

Recettes : 6,7 millions de dollars

4. « Snow White » (Disney) –

Recettes : 6,1 millions de dollars, pour un total mondial d’environ 170 millions après trois semaines, loin de son budget de 250 millions.

5. « The Woman In The Yard » – Film d’horreur produit par Universal.

Recettes : 4,5 millions de dollars

Le reste du top 10 :

6. « Death of a Unicorn » – 2,7 millions $

7. « The Chosen : Last Supper Part 1 » – 1,9 million $

8. « Hell of a Summer » – 1,8 million $

9. « The Friend » – 1,6 million $

10. « Captain America : Brave New World » – 1,4 million $

Avec un tel succès, A Minecraft Movie confirme l’intérêt toujours croissant du cinéma pour les adaptations de jeux vidéo, en s’imposant comme un événement culturel et commercial majeur de l’année.