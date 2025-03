Miley Cyrus annonce son retour avec un nouvel album : « Something Beautiful »

Deux ans après Endless Summer Vacation, la pop star américaine revient avec un neuvième album, Something Beautiful, attendu pour le 30 mai 2025. Un disque introspectif, produit par Shawn Everett, qui s’accompagnera d’un film musical diffusé en juin.

Un album-concept entre glamour et obscurité

La promotion de Something Beautiful a débuté de manière énigmatique : affiches en noir et blanc dans plusieurs grandes villes, visuels dramatiques sur les réseaux sociaux, et une pochette signée Glen Luchford, où Miley Cyrus apparaît vêtue d’un look d’archives Mugler de 1997, parée de plumes et de cristaux. L’artiste assume ici un retour plus sombre, presque théâtral, à l’opposé du soleil de son précédent opus.

Dans une interview à Harper’s Bazaar, elle décrit un projet “visuel”, directement inspiré du The Wall de Pink Floyd ou du film culte Mandy. Chaque morceau, explique-t-elle, évoquera une émotion brute — perte, chagrin, transformation — traitée comme un objet de beauté. “Même dans la douleur, il y a du sublime”, dit-elle. Le disque, qui comptera 13 titres, s’annonce donc comme un voyage cathartique, autant musical que cinématographique.

Un tournant créatif majeur pour Miley Cyrus

Produit avec Shawn Everett (Alabama Shakes, Kacey Musgraves), Something Beautiful marquera une nouvelle étape dans la métamorphose artistique de Miley Cyrus. Elle y renoue avec des sonorités plus abrasives, possiblement influencées par Plastic Hearts (2020), où elle avait embrassé des accents rock 70s. La ballade “Beautiful That Way”, entendue récemment dans The Last Showgirl, donne un premier aperçu de cette ambiance plus introspective et lyrique.

Le projet, coproduit par Miley elle-même, s’accompagnera d’un film prévu pour juin. Réalisé en collaboration avec Panos Cosmatos (auteur de Mandy), ce long clip hybride mêlera les chansons de l’album à un univers visuel halluciné. Cyrus, qui a toujours oscillé entre provocations et sincérité, semble vouloir offrir ici l’œuvre la plus ambitieuse de sa carrière : une déclaration d’artiste totale, où la musique, l’image et l’émotion s’imbriquent.

Avec Something Beautiful, Miley Cyrus signe peut-être son disque le plus personnel, le plus conceptuel, mais aussi le plus mature. De quoi susciter une attente immense chez ses fans… et une curiosité grandissante chez les amateurs de pop ambitieuse.