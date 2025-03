Microsoft travaille sur l’ajout d’une fonctionnalité de résumé de texte par intelligence artificielle dans l’application bloc-notes

L’entreprise teste un nouvel outil appelé « Summarize » (Résumer), qui est disponible pour les utilisateurs de « Windows 11 Insiders » dans les canaux « Dev » et « Canary », ayant mis à jour leur version de Bloc-notes vers la 11.2501.29.0, selon le site « Bleeping Computer ».



Dave Grochocki, responsable principal des produits pour les applications « Windows Inbox », a expliqué comment fonctionne l’outil, mentionnant trois façons de l’utiliser : soit en sélectionnant le texte à résumer, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris et en appuyant sur le bouton « Summarize », soit via le menu « Copilot », ou enfin en utilisant le raccourci clavier « Ctrl + M ».



Grochocki a ajouté qu’il est nécessaire de se connecter avec un compte Microsoft pour utiliser le nouvel outil, qui exploitera les crédits d’intelligence artificielle associés à un abonnement « Copilot Pro », « Family » ou « Microsoft 365 Personal ».



Dans la dernière version de l’application Bloc-notes, un nouveau bouton appelé « Fichiers récents » a été ajouté dans le menu Édition, permettant d’accéder aux documents récemment fermés. Il est possible de supprimer la liste des fichiers récents à tout moment ou de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres.



D’autre part, Microsoft a ajouté la fonctionnalité « Draw & Hold » (Dessiner et maintenir) à l’outil « Snipping », permettant de dessiner des formes précises comme des lignes, des flèches, des rectangles ou des formes ovales avec plus de précision en utilisant l’outil de stylo intégré. Cette fonctionnalité est disponible dans la version 11.2502.18.0.



Ce n’est pas la première fois que Microsoft tente d’ajouter des outils d’intelligence artificielle dans l’application Bloc-notes de Windows 11. En novembre dernier, Microsoft a ajouté l’outil « Rewrite » (Réécrire) à la version 11.2410.15.0 du Bloc-notes, anciennement connu sous le nom de « CoWriter ».



L’outil « Rewrite » aide à réécrire automatiquement le contenu à l’aide de l’intelligence artificielle générative, ce qui inclut la reformulation de phrases, l’amélioration du ton et l’ajustement de la longueur du contenu.



En décembre 2023, Microsoft a ajouté une fonctionnalité de comptage des caractères dans l’application Bloc-notes, et en juillet 2024, une fonctionnalité de correction orthographique et de correction automatique a également été ajoutée. Il semble que l’application Bloc-notes bénéficie récemment d’une attention particulière de la part de Microsoft.