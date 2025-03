Meurtre d’une infirmière à Maurepas : l’effroi et le mystère après la découverte macabre

À Maurepas, dans les Yvelines, c’est une famille entière et tout un quartier qui sont sous le choc après la découverte du corps sans vie d’une femme de 42 ans, infirmière, poignardée à plusieurs reprises jeudi 13 mars 2025.

La victime, mère de famille, travaillait de nuit et avait l’habitude de se reposer durant la journée. Alors que son mari et leurs trois enfants étaient sortis pour lui permettre de récupérer, elle aurait été attaée chez elle, victime de multiples coups de couteau. Selon les premières constatations rapportées par Le Parisien, la victime présentait de profondes blessures au thorax et à l’abdomen, suggérant une violence extrême de la part de l’agresseur.

C’est sa fille âgée de 10 ans, rentrée au domicile familial en début d’après-midi, qui a découvert la macabre scène en premier. Alertés en urgence, les secours n’ont pu que constater le décès de l’infirmière, survenu probablement en fin de matinée, alors qu’elle était seule chez elle. Très vite, la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles a été chargée de l’enquête.

Le mari de la victime, ainsi que leurs trois enfants, ont été entendus comme témoins par les enquêteurs. À ce stade, les policiers ne privilégient aucune piste, mais plusieurs questions restent sans réponse : la victime connaissait-elle son agresseur ? Était-elle ciblée en raison de son métier, ou s’agit-il d’un crime de circonstance, lié à un cambriolage ou une intrusion ?

Le mari a suggéré l’hypothèse d’un cambriolage qui aurait mal tourné. Des témoins affirment d’ailleurs avoir vu la porte de l’appartement ouverte aux alentours de 15h, élément qui pourrait accréditer cette piste. Mais les premières constatations des policiers n’ont révélé ni désordre ni effraction manifeste dans le logement, laissant planer un doute sur cette hypothèse.

Une enquête de voisinage approfondie a débuté, tandis que l’autopsie du corps de la victime, prévue à l’institut médico-légal de Garches, devrait apporter des éléments décisifs sur l’heure exacte du décès et la nature précise des blessures infligées.

Pour l’instant, une chose demeure certaine : dans cette résidence pourtant réputée paisible, la peur s’est installée. La famille, profondément traumatisée, a été prise en charge par une cellule psychologique mise en place par les autorités municipales. Les habitants du quartier, eux, attendent avec anxiété les conclusions de l’enquête, espérant comprendre ce drame aussi brutal qu’inexplicable.