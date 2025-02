Meurtre d’Elias : Gérald Darmanin reçoit les parents de l’adolescent poignardé à Paris

Ce mardi 11 février, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, recevra les parents d’Elias, l’adolescent de 14 ans poignardé à mort le 24 janvier à Paris. La rencontre, organisée à leur demande au ministère de la Justice, se déroulera en présence de Gabriel Attal, président du groupe Ensemble à l’Assemblée nationale. Selon une source proche du dossier, cette entrevue ne portera pas sur les détails de l’enquête mais sur le soutien aux victimes.

Elias a été tué en sortant de son entraînement de football dans le 14e arrondissement, après avoir refusé de céder son téléphone portable à deux adolescents de 16 et 17 ans. L’un des agresseurs lui a porté un coup mortel à l’épaule. Les deux suspects, connus des services de police pour des faits de vols et d’extorsions, ont été interpellés et placés en détention provisoire le 27 janvier.

Ce drame a provoqué une vive émotion au sein de la classe politique et relancé les débats autour de la violence juvénile et du port d’armes blanches. Plusieurs figures publiques ont pointé du doigt la « ghettoïsation » de certains quartiers et le besoin de renforcer la justice des mineurs. Gérald Darmanin a lui-même annoncé vouloir proposer des modifications du code de la justice pénale des mineurs, notamment pour qu’une sanction immédiate soit appliquée en cas de non-respect des mesures éducatives.

Les deux adolescents mis en cause sont poursuivis pour « extorsion avec violences ayant entraîné la mort » et « violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans ». Ce crime a mis en lumière les limites du suivi des mineurs délinquants et a ravivé les appels à des mesures plus strictes pour prévenir de tels drames à l’avenir.