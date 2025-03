Meurthe-et-Moselle : un homme poignardé à mort en pleine rue, deux suspects en fuite

Un homme de 28 ans a été mortellement poignardé cette nuit à Mont-Saint-Martin, près de Longwy. L’agression s’est produite peu après minuit sur l’avenue des Arts, dans des circonstances encore floues. Touchée à la gorge, la victime s’est effondrée avant d’être prise en charge par les secours, qui n’ont pu que constater son décès à 00h40. L’homme était connu des services de police.

Deux suspects ont pris la fuite après l’attaque et sont actuellement recherchés. Les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. La voiture de la victime a été volée dans la foulée du meurtre et retrouvée incendiée quelques heures plus tard, un élément qui suggère une tentative d’effacer des preuves. La police judiciaire de Metz a été saisie de l’enquête et tente d’identifier les auteurs en exploitant les indices matériels, les images de vidéosurveillance et les témoignages recueillis sur place.

Ce drame s’inscrit dans un contexte de tensions liées aux trafics dans cette zone transfrontalière, déjà marquée par plusieurs épisodes de violence ces dernières années. À l’été 2024, une rixe entre bandes rivales avait grièvement blessé un adolescent de 17 ans. Les autorités locales expriment leur préoccupation face à cette insécurité grandissante, tandis que des élus et des syndicats de police réclament un renforcement des moyens pour juguler ces règlements de comptes à répétition. Les habitants, eux, oscillent entre inquiétude et lassitude face à cette spirale de violence qui ternit l’image de leur commune.