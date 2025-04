Météo du mercredi 2 avril : vent fort au sud-ouest, douceur au nord

La France sera coupée en deux ce mercredi. Tandis que la moitié nord profitera d’un temps ensoleillé et printanier, le sud-ouest devra composer avec une nette dégradation du temps, provoquée par une goutte froide remontant de la péninsule Ibérique.

Le vent d’autan soufflera violemment dès le matin, atteignant jusqu’à 130 km/h sur les hauteurs du Lauragais et plus de 80 km/h dans la plaine toulousaine. Ce phénomène s’accompagnera d’un ciel couvert et de conditions instables. À l’ouest, notamment près de l’Atlantique, des averses localement orageuses sont attendues dans l’après-midi.

Printemps au nord, instabilité au sud-ouest

En revanche, au nord, la journée s’annonce lumineuse sous un grand soleil, avec des températures très douces pour la saison : jusqu’à 18°C à Paris ou Strasbourg. La bise atténue la fraîcheur matinale et garantit une belle sensation printanière tout au long de la journée.

En soirée, le vent restera soutenu dans le sud-ouest, avec des rafales pouvant dépasser les 90 km/h. Ailleurs, le ciel restera dégagé. La douceur printanière devrait se maintenir jusqu’en fin de semaine, avant un léger repli des températures au nord-est ce week-end.