Météo du mercredi 12 mars : un net rafraîchissement et 18 départements en vigilance orages

La tendance hivernale se renforce sur le pays ce mercredi 12 mars, avec une baisse marquée des températures et des conditions instables. Météo France a placé 18 départements en vigilance jaune aux orages, notamment dans le Sud-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Le froid s’impose au nord de la Loire, accompagné d’une petite bise et de quelques averses en Île-de-France et en région Centre. Des pluies plus marquées touchent le Grand Est, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, avec des chutes de neige dès 1200 mètres d’altitude. Sur le Sud-Ouest, le ciel est également couvert avec quelques averses, tandis que le Languedoc-Roussillon profite de courtes éclaircies. En revanche, la Côte d’Azur et la Corse sont exposées à des averses orageuses. Les températures s’échelonnent entre 2°C et 11°C, avec 13°C en Corse.

L’instabilité persiste dans le Sud-Ouest et les régions centrales, avec des pluies éparses et de la neige au-dessus de 1200 m. Au nord de la Loire, le ciel reste très nuageux avec quelques éclaircies, mais les températures plafonnent sous les 10°C, un niveau bien en dessous des normales saisonnières. En Languedoc-Roussillon, les éclaircies reviennent, mais le risque orageux demeure sur la Corse, l’arrière-pays provençal et les Pyrénées. Les températures chutent nettement, oscillant entre 7°C et 14°C, avec 17°C à Perpignan et Montpellier.

Les conditions restent fraîches et perturbées, avec des averses et des chutes de neige dès 1200 m sur le Centre-Est. En revanche, une amélioration progressive est attendue sur le Sud-Est.

L’air froid continue de gagner du terrain, avec un temps perturbé marqué par des averses orageuses au Sud-Est, des giboulées au Nord-Ouest et de la neige en montagne. Un léger mieux pourrait apparaître ce week-end sur la moitié nord, bien que les gelées matinales restent possibles.