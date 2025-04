Météo du lundi 14 avril : douceur nuageuse et risques d’orages au sud

Le début de la semaine s’annonce calme dans le nord de la France, avec un temps globalement nuageux, tandis que l’instabilité se renforce dans le sud, où des pluies et des orages sont attendus en soirée.

La journée de lundi commence sous un ciel instable sur la côte méditerranéenne, avec de bonnes averses, tandis qu’ailleurs le temps reste calme, bien que parfois brumeux, notamment des Pays de la Loire à la Normandie et sur le sud du Massif central. Les températures au lever du jour varient de 7°C dans les Hauts-de-France à 13°C sur le pourtour méditerranéen.

Dans l’après-midi, une large partie du pays bénéficiera d’un temps calme sous un ciel variable, notamment dans le nord. En revanche, dans le sud-est, les averses vont se renforcer et devenir orageuses, atteignant même Rhône-Alpes. Les températures resteront douces, avec des moyennes autour de 20°C sur l’ensemble du pays.

Risque d’orages et de grêle au sud

En soirée, la situation se dégradera dans le sud avec des pluies marquées entre la Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Languedoc, ainsi que des orages et un risque de grêle entre les Pyrénées et l’Aquitaine jusqu’en Limousin. Au nord de la Loire, le temps restera sec. Les conditions dépressionnaires s’installeront sur la France avec de fréquents passages pluvieux et orageux. Les températures devraient fraîchir, passant sous les moyennes saisonnières.