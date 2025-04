Meta supprime 90 000 publications à la demande du gouvernement israélien

Le site Drop Site a rapporté, en se basant sur des données de la société « Meta », propriétaire de l’application Facebook, que le gouvernement israélien a lancé une campagne de répression totale contre les publications sur Instagram et Facebook. Le site spécialisé dans les affaires politiques et militaires a souligné que « Meta » a répondu à 94 % des demandes de suppression émises par Tel Aviv depuis le 7 octobre 2023.

Selon Drop Site, 95 % des demandes d’Israël concernent des contenus classés sous les catégories de terrorisme, de violence et d’incitation, visant principalement les utilisateurs des pays arabes et à majorité musulmane. Le site a précisé que la société « Meta » avait supprimé plus de 90 000 publications en réponse aux demandes de suppression de contenu faites par le gouvernement israélien.

Guerre dans le monde virtuel

Ce nouveau rapport de Drop Site survient quelques jours après un rapport du site américain Gray Zone, qui a révélé que plus de 100 espions et anciens soldats de l’armée d’occupation israélienne travaillaient pour « Meta », ayant servi dans l’armée israélienne via un programme gouvernemental permettant aux non-Israéliens de s’engager dans l’armée.

Des enquêtes précédentes ont mis en lumière l’infiltration d’anciens espions israéliens dans les grandes entreprises technologiques telles que « Google », ce qui laisse supposer que les voix pro-israéliennes dominent dans les entreprises américaines.

Parallèlement à la guerre d’extermination qu’Israël mène contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, l’occupant israélien et ses alliés mènent une guerre féroce contre le contenu palestinien sur les réseaux sociaux dans le monde virtuel. Depuis plusieurs années, des accusations se multiplient contre Facebook, l’accusant de partialité en faveur d’Israël en raison de la fermeture croissante des pages palestiniennes et du blocage de publications et d’images que l’État israélien considère comme incitatives.