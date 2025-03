Meta AI permet à WhatsApp d’offrir des photos de profil générées par intelligence artificielle

L’application WhatsApp, propriété de Meta, a lancé une fonctionnalité innovante pour ses utilisateurs sur les appareils Android. Cette nouvelle option leur permet de créer des photos de profil grâce à l’intelligence artificielle fournie par l’assistant Meta AI. Ce service est accessible aux utilisateurs ayant déjà accès à l’assistant Meta AI, leur permettant ainsi de générer de nouvelles images de profil sans utiliser leurs photos personnelles existantes.

Dans ce cadre, les utilisateurs fournissent une description textuelle de l’image qu’ils souhaitent concevoir pour l’utiliser comme photo de profil, selon le site spécialisé WABetaInfo, qui suit l’actualité et les mises à jour de WhatsApp. Ensuite, Meta AI génère une image personnalisée basée sur la description fournie.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les personnes qui préfèrent ne pas utiliser de photos personnelles classiques et cherchent une alternative qui reflète leur personnalité de manière unique et originale. Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que pour un groupe restreint d’utilisateurs de la dernière version bêta de WhatsApp sur Android, mais elle devrait être progressivement étendue à un plus grand nombre d’utilisateurs dans les semaines à venir.