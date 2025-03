« Mercedes » s’associe à « hesai » pour développer des voitures à conduite intelligente pour les marchés mondiaux

Une source bien informée a indiqué que « Mercedes-Benz » développera des voitures à conduite intelligente pour les marchés mondiaux, équipées de capteurs lidar produits par la société chinoise « Hesai ». C’est la première fois qu’un constructeur automobile étranger cherche à utiliser cette technologie fabriquée en Chine pour des modèles vendus en dehors du pays.



Cette initiative intervient alors que les tensions commerciales s’intensifient, avec les États-Unis renforçant leurs efforts pour limiter la dépendance des constructeurs automobiles mondiaux aux composants et solutions logicielles chinoises.



Dans le même temps, les constructeurs automobiles allemands, qui jouent un rôle clé dans l’économie de leur pays en difficulté, cherchent à améliorer leur compétitivité.



La source, qui a souhaité rester anonyme en raison de la sensibilité du sujet, a précisé que « Mercedes » a étudié cette décision pendant plusieurs mois en raison des risques juridiques et géopolitiques.



Finalement, « Mercedes » a opté pour « Hesai », le plus grand fabricant de capteurs lidar en Chine, en raison de son faible coût et de sa capacité à produire en grande quantité, selon la même source.



Un porte-parole de « Mercedes-Benz » a déclaré que l’entreprise ne commentait pas les spéculations concernant ses nouveaux fournisseurs.



Les actions de « Hesai », cotées à la Bourse de New York, ont bondi de 36,6 % lors des échanges matinaux. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé lundi que ses bénéfices nets pour 2025 devraient se situer entre 3 et 3,5 milliards de yuans (soit entre 415 et 484 millions de dollars).



Lundi, « Hesai », qui est en concurrence avec l’américain « Luminar », a également annoncé un contrat « exclusif de plusieurs années » pour la fourniture de ses capteurs lidar à un constructeur automobile européen, sans en dévoiler le nom.



La technologie lidar utilise des faisceaux laser pour créer des images tridimensionnelles de l’environnement du véhicule, facilitant ainsi sa navigation. Ces capteurs sont un élément clé de nombreux systèmes de conduite autonome développés par les constructeurs automobiles.



Andrew Fan, directeur financier de « Hesai », a déclaré lors d’une interview avec « Reuters » mardi, après l’annonce des résultats trimestriels de l’entreprise, que cette décision était purement commerciale de la part du partenaire, sans toutefois révéler son nom.



Il a ajouté : « Le constructeur automobile a cherché des alternatives aux produits de ‘Hesai’ en termes de performance et de prix, mais il n’a trouvé aucun équivalent. »



Fan a également précisé que les constructeurs automobiles européens utilisent déjà les capteurs lidar de « Hesai » pour leurs modèles vendus en Chine.



Enfin, il a indiqué que « Hesai » travaille à l’expansion de deux lignes de production en Chine afin d’augmenter sa capacité annuelle à plus de deux millions d’unités cette année, pour répondre à la demande croissante.