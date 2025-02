Meloni « doute » de l’idée d’envoyer des troupes européennes en Ukraine

Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, a exprimé des réserves concernant l’idée d’envoyer des troupes européennes en Ukraine. Selon une source gouvernementale, elle a déclaré lundi que l’envoi de forces militaires était la solution « la plus complexe et la moins efficace » pour instaurer la paix en Ukraine. Elle a également insisté sur la nécessité d’impliquer les États-Unis dans les discussions sur l’Ukraine et la sécurité européenne, soulignant que la réunion ne devait pas être perçue comme une initiative « anti-Trump ».



Lundi, le président français Emmanuel Macron a organisé une réunion d’urgence avec les dirigeants de plusieurs pays européens, ainsi que l’Union européenne et l’OTAN, pour discuter des changements de politique de Washington concernant l’Ukraine. Donald Trump, quant à lui, a mis de côté Kiev et ses alliés européens la semaine dernière en entamant des négociations avec le président russe Vladimir Poutine pour tenter de mettre fin au conflit.



Meloni, une dirigeante nationaliste décrite par ses alliés comme un lien potentiel entre l’Union européenne et Washington, a pris son temps avant de se décider à participer à la réunion, préférant d’abord des discussions formelles avec l’Union européenne. Bien qu’elle ait finalement assisté aux échanges, elle est partie sans faire de commentaires et n’a pas pris la parole avec les journalistes pendant environ trois semaines, évitant de réagir aux annonces de Trump. Malgré son passé de relations étroites avec la Russie, l’Italie a soutenu fermement l’Ukraine depuis l’invasion russe de février 2022, en envoyant des armes et de l’aide pour soutenir Kiev dans sa défense.