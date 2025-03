Melania Trump brise son silence et soutient la loi criminalisant la pornographie en ligne

Pour la première fois, Melania Trump parle politique et prononce un discours devant des politiciens et des journalistes pour soutenir une loi protégeant les Américains contre la pornographie en ligne.

La Première Dame, Melania Trump, a rejoint une discussion à Washington pour soutenir le projet de loi « Take It Down », une nouvelle législation visant à protéger les victimes de pornographie manipulée et de vengeance.

Dans un geste inhabituel, car elle évite généralement de parler politique, Melania Trump a fait sa première déclaration publique depuis l’entrée en fonction du président Donald Trump pour un second mandat, le lundi 3 mars, en se rendant au Capitole pour prononcer un discours devant les législateurs.

Melania Trump a déclaré aux politiciens et aux membres de la presse présents : « La propagation généralisée des comportements abusifs dans le domaine numérique affecte la vie quotidienne de nos enfants, de nos familles et de nos communautés. »

Elle a ajouté : « Aborder cette question est essentiel pour promouvoir un environnement sûr et de soutien pour notre jeunesse. »

Dans son discours, elle a déclaré : « Il est dévastateur de voir des adolescents, en particulier des filles, lutter contre les défis accablants imposés par le contenu nuisible en ligne, comme les images manipulées. »

La Première Dame a poursuivi en parlant des adolescents : « Cet environnement toxique peut être extrêmement destructeur. Nous devons prioriser leur bien-être en leur fournissant le soutien et les outils nécessaires pour les protéger de ce paysage numérique hostile. »

Elle a souligné que l’adoption de cette loi pourrait « constituer une étape importante pour garantir la responsabilité et promouvoir un comportement responsable en ligne. »

Le projet de loi, présenté par le sénateur texan Ted Cruz et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar, bénéficie du soutien des membres des deux partis, démocrate et républicain, et a déjà été adopté par le Sénat.

Melania a indiqué qu’elle se sentait soulagée d’apprendre que les sénateurs Cruz et Klobuchar s’étaient unis pour donner la priorité à cette question, ajoutant : « Certainement, en tant qu’adultes, nous pouvons donner la priorité aux enfants américains avant la politique partisane. »

Après une discussion de 59 minutes entre les législateurs et les invités sur cette question, Melania est restée encore 10 minutes pour saluer les gens, selon un rapport conjoint de la Maison Blanche.

Dans un communiqué connexe, le site Web de Cruz a expliqué que la loi « Take It Down » « criminaliserait la publication de photos intimes non consensuelles, c’est-à-dire celles publiées sans le consentement du propriétaire, y compris celles créées par intelligence artificielle. Les réseaux sociaux et les sites web seraient tenus de mettre en place des mesures pour retirer ce type de contenu lorsqu’il est signalé. »