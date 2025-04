Meghan Markle révèle avoir connu de graves complications après une grossesse

Dans le premier épisode de son nouveau podcast, Confessions of a Female Founder, Meghan Markle, duchesse de Sussex, a révélé avoir souffert de pré-éclampsie post-partum après l’une de ses grossesses. Cette affection rare et potentiellement mortelle se caractérise par une hypertension artérielle survenant après l’accouchement, pouvant entraîner des complications graves telles que des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux et des défaillances organiques si elle n’est pas traitée. ​

Lors de cet épisode, Meghan s’est entretenue avec Whitney Wolfe Herd, fondatrice de l’application de rencontres Bumble, qui a également partagé son expérience personnelle avec la pré-éclampsie post-partum. Les deux femmes ont discuté des risques liés à la grossesse. La pré-éclampsie post-partum survient généralement dans les 48 heures suivant l’accouchement, mais peut apparaître jusqu’à six semaines après. Les symptômes incluent des maux de tête sévères, des troubles visuels, des gonflements et des douleurs abdominales. Les facteurs de risque comprennent des antécédents d’hypertension artérielle, l’obésité et les grossesses multiples. ​

Meghan Markle ne précise pas de quelle grossesse il s’agissait

Meghan Markle et son époux, le prince Harry, sont les parents de deux enfants, Archie et Lilibet. La duchesse n’a pas toutefois précisé après quelle naissance elle avait rencontré ces complications médicales. ​

Confessions of a Female Founder est une série de huit épisodes produite en partenariat avec Lemonada Media. Le podcast vise à offrir aux auditeurs des conversations franches avec des femmes actives, explorant les coulisses de leurs succès et les problèmes rencontrés lors de la création de leurs entreprises. Cette initiative coïncide avec le lancement par Meghan de sa propre marque lifestyle, As Ever, qui propose des produits tels que des confitures, des tisanes et des mélanges prêts à cuire.

À noter que les critiques britanniques ont accueilli tièdement le premier épisode du podcast. The Guardian a décrit l’émission comme une « discussion effrénée entre deux amies partageant les mêmes idées », manquant de conseils professionnels spécifiques et constructifs…