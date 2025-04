Max Romeo, légende du reggae, est mort à l’âge de 80 ans

Max Romeo, une figure emblématique du reggae, est décédé ce vendredi 11 avril à 80 ans, des suites de difficultés respiratoires. Le chanteur jamaïcain, célèbre pour son album War Ina Babylon, est considéré comme l’un des pionniers de ce genre musical qui a vu le jour dans les années 1960.

Né Maxwell Livingston Smith en 1944 à Kingston, Max Romeo a commencé sa carrière musicale dans les années 1960, après avoir travaillé dans une plantation de canne à sucre. Ses premiers succès sont venus avec le groupe The Emotions, avant de connaître une carrière solo, notamment avec son titre Wet Dream en 1969, qui fut rapidement banni en raison de ses paroles jugées trop explicites.

Un engagement politique et un héritage musical

Max Romeo s’imprègne des réalités sociales de la Jamaïque de l’époque, marquées par la violence des gangs et les rivalités politiques, et rejoint le mouvement rastafari. Son engagement politique et biblique s’exprime pleinement dans son album de 1976, War Ina Babylon, qui est désormais un chef-d’œuvre du reggae. Des titres comme One Step Forward et Chase the Devil ont marqué l’histoire et continuent d’influencer des artistes contemporains comme Jay-Z, Kanye West et The Prodigy.

En 2023, il avait lancé une tournée d’adieu, prévoyant encore plusieurs dates, dont une participation au festival No Logo BZH à Saint-Malo cet été. Max Romeo, qui avait également fait sensation en déclarant en 2007 que le véritable bastion du reggae n’était pas la Jamaïque mais la France, laisse derrière lui un héritage musical indélébile.