Max et M6 annoncent la production et le début de tournage de la série événement Belphégor

Max et M6 ont annoncé ce mardi la production de la série événement Belphégor.

Dans un communiqué, les deux groupes indiquent :

« La série « Belphégor » propulse son héroïne Hafsa, une talentueuse restauratrice d’art fraîchement embauchée au Louvre, en plein chaos, lorsqu’elle tombe nez à nez avec un masque millénaire mésopotamien représentant le dieu de l’orage Baal Phegor, connu par les profanes sous le nom de Belphégor. Alors qu’elle se retrouve impliquée dans une série de disparitions inexplicables, et dont elle n’a aucun souvenir, une course contre la montre s’engage au cœur du plus grand musée du Monde. Hafsa devra se battre contre ceux qui la traquent et contre ses fantômes, pour faire éclater la vérité et comprendre le lien puissant qui la relie à Belphégor.

Relecture moderne du célèbre mythe, « Belphégor » est un thriller psychologique teinté de surnaturel qui entraîne les spectateurs au cœur de Paris et du musée du Louvre.

Le service de streaming Max et le Groupe M6 s’associent pour donner vie à une revisite contemporaine de l’iconique fantôme du Louvre avec la série événement « Belphégor » produite par Pathé. Cet accord inédit entre Warner Bros. Discovery (maison mère de Max), le groupe M6, et Pathé est à la fois complémentaire dans les usages de consommations et complémentaire dans les publics ce qui permettra au plus grand nombre de découvrir la série de 4 épisodes de 52 minutes. Elle sera diffusée en premier lieu sur Max puis sur M6.

« Avec Belphégor, nous poursuivons notre engagement à proposer sur Max des productions premium qui résonnent auprès du public français. Cette série, à la fois spectaculaire et ancrée dans la culture populaire, incarne notre volonté d’investir dans des contenus locaux à forte identité, tout en développant des synergies stratégiques avec des acteurs majeurs comme M6 et Pathé. Cet accord illustre notre approche hybride, combinant le meilleur du streaming et de la télévision linéaire pour maximiser l’impact et l’audience de nos contenus »

Guillaume Le Gros, VP Acquisitions et Programmes de Warner Bros

« Belphégor s’inscrit dans notre volonté de proposer à nos téléspectateurs des séries événementielles et populaires. Warner et Pathé sont des partenaires historiques du groupe M6 et nous nous réjouissons de cette collaboration, inédite dans sa forme. Nous sommes convaincus de la complémentarité que constitue une co-diffusion du programme par Max puis M6 et M6+ ».

Quentin de Revel, Directeur de la Fiction du groupe M6, Directeur Général adjoint SND Fictions

« Première série produite par la filiale séries de Pathé, Belphégor reflète à tous égards l’ambition déployée depuis le lancement de l’activité : proposer à la plus large audience un projet captivant et fédérateur, et apte à faire rayonner notre patrimoine culturel, ici au travers de la revisite contemporaine d’un de ses récits iconiques dans le décor emblématique du Louvre. Avec l’équipe attachée au projet, tant devant que derrière la caméra, nous voulons moderniser le mythe avec audace, exigence et générosité. L’association inédite entre Max et M6 est une formidable opportunité pour y parvenir ! »

Aude Albano, directrice de l’activité Séries et productrice chez Pathé