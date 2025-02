Maurice, doyen des candidat de Pékin Express, est décédé à 86 ans

Maurice Domenge, doyen des candidats de Pékin Express, est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé M6 ce mardi. Ce Niçois, ancien champion d’aviron, avait marqué les téléspectateurs par son énergie et sa complicité avec son fils Thierry, avec qui il avait participé aux saisons 11 et 13 du célèbre jeu d’aventure.

En 2018, alors âgé de 80 ans, il s’était lancé dans l’aventure aux côtés de Thierry, traversant la Malaisie, les Philippines et le Japon lors de la saison baptisée La Course infernale. Le duo père-fils avait impressionné par sa ténacité, atteignant la quatrième place avant d’abandonner à cause d’un handicap imposé – une statue de 24 kilos à porter. Trois ans plus tard, Maurice et son fils avaient été rappelés pour une édition All-Stars, mais avaient été éliminés dès la première étape.

Sa participation à l’émission avait fait sensation, surprenant même la production. « On n’aurait jamais imaginé avoir quelqu’un de 80 ans dans l’aventure », avait confié Thierry Guillaume, producteur du programme. « Le voir faire tout ce qu’il fait, avec une énergie et une bonne humeur incroyables… C’est un héros. » Son courage et son enthousiasme lui avaient valu une place particulière dans le cœur des téléspectateurs.

La disparition de Maurice a suscité une vague d’émotion parmi les anciens candidats et les fans de l’émission. « Un sacré Monsieur Maurice », a salué Aurore, participante de la saison 14, sur Instagram. En hommage à ce candidat hors du commun, M6 diffusera ce samedi 15 février à 00h35 une rétrospective des moments marquants de son parcours, ainsi qu’une sélection de ses meilleures séquences sur sa plateforme M6+.