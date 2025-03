Mathieu Ganio fait ses adieux émouvants à l’Opéra de Paris avec “Onéguine”

Le 1ᵉʳ mars 2025, Mathieu Ganio a fait sa dernière révérence sur la scène du Palais Garnier. À 41 ans, le danseur étoile de l’Opéra de Paris a choisi de prendre sa retraite un an avant l’âge officiel, après une carrière marquée par l’élégance, la virtuosité et une profonde sensibilité artistique. Pour son ultime représentation, il a incarné Onéguine, un rôle emblématique qui lui tenait à cœur, aux côtés de Ludmila Pagliero.

La soirée a été empreinte d’émotion et de célébration. Dès les dernières notes du ballet, une ovation de plus de 20 minutes a éclaté, sous une pluie de pétales dorés, entouré de ses partenaires de scène et des figures majeures de l’Opéra. “Je voulais partir joliment”, confiait-il à Franceinfo, expliquant son désir de quitter la scène en pleine possession de ses moyens, sans s’accrocher à une carrière qu’il estimait avoir menée à son apogée.

Étoile depuis 2004, Mathieu Ganio a marqué le répertoire classique en interprétant les plus grands rôles, de Don Quichotte à Le Lac des Cygnes, tout en s’aventurant avec succès dans des créations contemporaines signées William Forsythe ou Angelin Preljocaj. Il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l’histoire de la danse française. S’il reste discret sur son avenir, il envisage une formation dans un domaine totalement différent, tout en laissant la porte ouverte à de futurs projets artistiques. Son départ signe la fin d’une ère, mais aussi le début d’un nouveau chapitre.