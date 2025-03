Massive Attack annonce un concert unique au Zénith de Paris en juin 2025

Les pionniers britanniques du trip-hop, Massive Attack, annoncent leur retour sur scène avec une tournée européenne qui fera escale à Paris, le 9 juin 2025, au Zénith de La Villette. Après avoir marqué les esprits lors de leur passage à Rock en Seine 2024, le groupe originaire de Bristol promet une expérience immersive mêlant musique atmosphérique et visuels percutants.

Formé par Robert “3D” Del Naja et Grant “Daddy G” Marshall, Massive Attack a redéfini les sonorités électroniques dans les années 90 avec des albums comme Blue Lines et Mezzanine. Leurs titres emblématiques, de “Teardrop” à “Unfinished Sympathy”, continuent d’influencer la scène musicale contemporaine. Pour cette tournée, le groupe annonce un spectacle en collaboration avec United Visual Artists, où musique et imagerie numérique interagiront pour offrir une expérience sensorielle et engagée.

La prévente des billets débutera le lundi 24 mars à 10h, accessible après inscription préalable jusqu’au dimanche 23 mars à 20h. La vente générale sera ouverte le mardi 25 mars à 10h. À travers ce nouveau show, Massive Attack entend interroger notre rapport à la technologie et aux systèmes politiques contemporains, tout en réaffirmant leur place incontournable sur la scène musicale internationale.