Des masques naturels pour une peau éclatante

Préparer ta peau ne nécessite ni salon de beauté ni dépenses excessives. Tu peux tout simplement réaliser des masques naturels à base d’ingrédients simples que tu as chez toi, pour obtenir une peau douce et lumineuse.

Masques naturels pour une peau douce et lumineuse

Que tu souffres d’acné, de taches pigmentaires, de pores obstrués ou de sécheresse, nous te conseillons d’appliquer quelques masques faits maison à base d’ingrédients comme la banane, le concombre ou encore le curcuma.

Masque au blanc d’œuf pour traiter l’acné

L’acné est l’un des problèmes de peau les plus fréquents chez les femmes, souvent aggravé par un régime alimentaire déséquilibré. Le blanc d’œuf possède des propriétés astringentes qui aident à réduire l’inflammation et à absorber l’excès de sébum, ce qui le rend efficace pour apaiser l’acné.

Ingrédients :

2 blancs d’œufs

1 cuillère à café de miel

1 cuillère à café de jus de citron (facultatif, pour les peaux non sensibles)

Préparation :

Mets les blancs d’œufs dans un bol.

Ajoute le miel et le jus de citron, puis mélange bien.

Applique avec un coton sur ton visage.

Laisse poser 15 minutes jusqu’à ce que ça sèche.

Rince à l’eau tiède, puis applique une crème hydratante adaptée.

2. Masque au curcuma et au miel contre les taches pigmentaires

Les taches peuvent apparaître suite à de l’acné, au vieillissement ou à l’exposition au soleil. Le curcuma a des propriétés antioxydantes qui unifient le teint, tandis que le miel hydrate et nourrit la peau.

Ingrédients :

½ cuillère à café de curcuma

1 cuillère à soupe de miel

Préparation :

Mélange les deux ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Applique sur les zones concernées. Laisse agir 15 à 20 minutes, puis rince à l’eau tiède.

Masque à l’avoine et au bicarbonate de soude pour purifier les pores

Le bicarbonate aide à nettoyer les pores en profondeur.

Ingrédients :

2 cuillères à café de flocons d’avoine

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Préparation :

Mélange avec un peu d’eau pour former une pâte.

Masse doucement ton visage avec.

Laisse sécher, puis rince à l’eau tiède.

Masque à la banane et au citron pour les peaux grasses

Si tu as la peau grasse, ce masque est fait pour toi. La banane nourrit la peau et réduit la brillance, tandis que le citron régule l’excès de sébum.

Ingrédients :

1 banane écrasée

10 gouttes de jus de citron

1 cuillère à café d’huile d’olive

Préparation :

Écrase la banane, puis ajoute les autres ingrédients.

Applique sur ton visage et laisse poser 15 minutes.

Rince à l’eau tiède.

Masque au concombre et au gel d’aloe vera pour les peaux sèches

Si ta peau est déshydratée à cause du manque d’eau pendant le Ramadan, ce masque est idéal. Le concombre hydrate intensément, et l’aloe vera apaise et adoucit la peau.

Ingrédients :

½ concombre écrasé

2 cuillères à soupe de gel d’aloe vera

Préparation :

Mélange le concombre avec le gel d’aloe vera jusqu’à obtention d’un mélange homogène.

Applique sur ton visage et laisse poser 30 minutes.

Rince à l’eau froide.

Pour de meilleurs résultats :

Assure-toi de bien nettoyer ta peau avant d’appliquer un masque, et n’oublie pas d’utiliser une crème hydratante adaptée après le rinçage pour garder ta peau douce et éclatante.