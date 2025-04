Marseille : sans permis, fausses plaques et scooters sous cellophane à l’arrière

Ce devait être un banal contrôle de ceinture de sécurité. Mais en quelques minutes, ce que les policiers municipaux ont découvert près de la porte d’Aix, à Marseille, s’est transformé en saisie spectaculaire. Dans le 3e arrondissement, avenue Camille-Pelletan, un simple oubli de ceinture a débouché sur une longue liste d’infractions et une cargaison pour le moins intrigante.

Un pick-up chargé comme un entrepôt ambulant

Tout commence lorsque des agents municipaux à VTT interpellent un conducteur. Le véhicule, un pick-up, attire rapidement leur attention : chargé jusqu’à la gueule, il transporte deux scooters soigneusement emballés sous film plastique, sans aucun justificatif de propriété. Mais ce n’est pas tout. À l’intérieur, les policiers tombent également sur de l’alcool, des cosmétiques, et une large gamme de produits de consommation, eux aussi sans origine clairement établie. Le conducteur, loin d’être sur la défensive, coopère totalement. Il ouvre lui-même les sacs à la demande des forces de l’ordre, dans le cadre d’un inventaire demandé par l’Officier de police judiciaire. Mais cette collaboration de façade ne suffit pas à masquer le reste.

Rouler sans permis, avec de fausses plaques : le cocktail parfait

Après les vérifications d’usage, le coup de massue tombe : l’homme n’a pas de permis de conduire et les plaques du véhicule sont fausses. Un combo qui laisse les agents littéralement « hallucinés », selon leurs propres mots. Le véhicule est aussitôt saisi, embarqué par une dépanneuse, et placé sous séquestre. Quant au dossier, il est désormais entre les mains de la brigade des accidents et délits routiers de la police nationale. Une « belle prise », se félicitent les policiers municipaux, partagée fièrement sur leurs réseaux. À Marseille, certains contrôles routiers révèlent bien plus que des oublis de ceinture.