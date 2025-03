Marseille face à l’expansion des data centers : un essor économique au détriment de l’environnement ?

Marseille s’impose comme un hub numérique majeur, accueillant un nombre croissant de data centers. Avec ses 18 câbles sous-marins connectés au reste du monde et son attractivité grandissante pour les infrastructures de stockage de données, la ville est devenue un pôle stratégique pour l’économie digitale. Mais cet essor rapide suscite de vives inquiétudes quant à son impact environnemental.

Le projet du MRS 5, sixième centre de données de Digital Realty, cristallise les tensions. Installé sur le port autonome, il devrait couvrir 22 000 m² et consommer autant d’électricité qu’un arrondissement de 100 000 habitants. Face à cette consommation énergétique vertigineuse, des associations comme France Nature Environnement et des élus locaux, dont Sébastien Barles, adjoint au développement durable à la mairie, appellent à un moratoire sur ces installations. Ils dénoncent une expansion débridée qui se fait sans réelle concertation et sans prise en compte des besoins énergétiques prioritaires des habitants.

Au-delà de la surconsommation électrique, l’impact écologique de ces centres est pointé du doigt. Le refroidissement des serveurs nécessite des quantités astronomiques d’eau, et la chaleur dégagée n’est pas récupérée pour des usages urbains, comme cela se pratique ailleurs en Europe. Par ailleurs, certains militants, regroupés dans le collectif Le nuage était sous nos pieds, soulignent que 80 % des données stockées servent les transactions financières et les grands groupes technologiques, bien plus que l’usage personnel des citoyens.

Alors que le gouvernement encourage le développement des data centers sur tout le territoire, Marseille se retrouve à un tournant : continuer sur la voie d’une expansion technologique sans limite, ou imposer des régulations pour mieux encadrer ces infrastructures et minimiser leur empreinte écologique. Une commission nationale de débat public pourrait être saisie pour mettre la question sur la table, mais en attendant, les habitants et les défenseurs de l’environnement continuent de faire entendre leur voix.